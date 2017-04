Vencedor do Prêmio Funarte Klauss Vianna de 2015, o espetáculo de dança contemporânea neoclássica Sopros, da Companhia H de Porto Alegre (RS) chega a Palmas/TO neste mês de abril, com apresentações nos dias 18 e 19 de abril no Teatro do Sesc.

Com direção e coreografia de Ivan Motta e produção de Luka Ibarra, o projeto é fruto de uma pesquisa continuada de movimentação, coreografia e improvisação inspirada no conceito de ‘sopro’ em um sentido amplo, buscando uma fusão com elementos nativistas gaúchos, interpretado por bailarinos de formação heterogênea.

Oficinas

Além das apresentações do espetáculo, a Companhia H irá ministrar as oficinas “Dança – Contempurbano”, no dia 17 de abril, e “Produção Cultural”, no dia 20 de abril.

A Companhia

A Companhia H é uma companhia de dança contemporânea criada há 18 anos e que já produziu mais de 10 espetáculos. Desde a sua estreia, pautou-se por ser um grupo independente, abrangendo diferentes temáticas e contando com um elenco de bailarinos muito diverso e qualificado, agregando técnicas que vão desde as danças urbanas até o método Axis Syllabus, passando pela dança clássica, moderna e contemporânea.

Ficha Técnica

Direção e Coreografia: Ivan Motta

Ensaiadora: Rossana Scorza

Elenco:

Driko Oliveira

Andressa Pereira

Letícia Paranhos

Roberto Volkmann

Mariano Neto

Samuel Rodrigues

Produção : Lucida Desenvolvimento Cultural/Luka Ibarra

Assistente geral: Carolina Mascia

Criação de Luz: Maurício Rosa

Trilha Sonora Pesquisada: André Birck

Fotografias: Claudio Etges e Natália Utz

Design Gráfico: Carolina Rosa/Saline Boom