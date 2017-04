Após um intenso trabalho investigativo, policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Palmas, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Guarda Metropolitana, comandados pelo delegado Evaldo de Oliveira Gomes, identificaram e prenderam quatro suspeitos de praticar um roubo à mão armada a uma loja, localizada em Taquaralto, na região Sul da Capital.

Conforme o delegado, Franklin N. S., 18 anos de idade, Tailson L. da C. e Lucas P. R. A., vulgo “Pivete”, também de 18 anos foram autuados em flagrante pela prática do crime de roubo majorado e também associação criminosa e corrupção de menores. Na mesma ação, os policiais civis também recuperaram dezenas de produtos roubados na referida loja.

Ainda segundo o delegado, por volta das 12h30min da tarde da última segunda-feira, dois indivíduos armados e disfarçados como clientes, adentraram a loja, que fica situada na Avenida Tocantins, em Taquaralto e, após alguns minutos, renderam um vendedor e o proprietário do local e anunciaram o assalto.

Os suspeitos amarraram e amordaçaram as vítimas, enquanto subtraíam dezenas de camisetas, bermudas, óculos de sol, sandálias, bem como aparelhos celulares e ainda a quantia de R$ 945,00, em espécie do caixa do estabelecimento. Em seguida, colocaram todos os produtos roubados no interior do veículo da vítima e fugiram tomando rumo ignorado.

Após tomar conhecimento do crime, os agentes da 5ª DPC deram início às investigações e chegaram até uma residência, localizada no Setor; Bela Vista, onde estava Franklin, acompanhado de Maiara de Souza Reis e mais dois adolescentes. No local, os policiais civis localizaram, e apreenderam uma pequena quantia em dinheiro, algumas peças de roupas e demais produtos do roubo a loja. Minutos depois, Tailson Lima, integrante do bando, apareceu no local e também foi preso

Lucas confessou participação no roubo e indicou mais dois comparsas na ação criminosa, dizendo que ambos poderiam ser encontrados e uma área verde, localizada no Setor Santa Helena. De posse dessa informação, os agentes foram até o local, onde encontraram Lucas Prado Amorim, que também confessou participação no crime, dizendo que é integrante da facção criminosa PCC.

No momento de sua prisão, Lucas portava um revólver calibre 38, municiado com 4 cartuchos intactos, o qual também foi apreendido. Ao ser ouvido pelo delegado, Lucas confessou ser o autor do homicídio que vitimou, Matheus Pereira Guimarães, fato ocorrido no dia 2 de abril, de 2017, no Setor Morado do Sol III.

Após os procedimentos cabíveis, Lucas, Franklin e Tailson foram encaminhados a Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Maiara foi conduzida à Unidade Prisional Feminina da Capital, ficando à disposição da Justiça. Os dois adolescentes foram recolhidos, respectivamente, nos Centros de Internação Provisória para menores de idade da Capital.

As investigações foram intensificadas, a fim de localizar e prender o terceiro indivíduo, suspeito de cometer o roubo, sendo que o mesmo já foi identificado pela Polícia Civil.