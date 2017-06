O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) participou, na tarde desta sexta-feira, 2 de junho, da solenidade de encerramento do projeto Tocantins 100% Biométrico. “Estamos na vanguarda da tecnologia. Isso é um marco para a história das eleições do Tocantins”, declarou o senador, lembrando que nas eleições de 2018 todos os eleitores tocantinenses estarão aptos a votar por meio da identificação das digitais.

Durante a solenidade foram apresentados os números consolidados da última fase do cadastramento Biométrico no Tocantins. O Estado foi o primeiro do país a concluir a biometria dos eleitores em 2017. Apenas outros quatro estados já instalaram o sistema da biometria.

Ataídes elogiou o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral e os avanços para a construção de um país cada vez mais democrático. “Já temos um dos sistemas de votação mais avançados do mundo, com a biometria garantimos uma segurança ainda maior no processo eleitoral”, mencionou o tucano.

O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também participou do evento, disse que esse é o início de um novo paradigma do processo eleitoral no Estado, como mais uma ferramenta de segurança na hora do voto. “O recadastramento é o Brasil que dá certo. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui no Tocantins, apesar do momento difícil do cenário nacional, para celebrar um estado 100% biométrico”, frisou o ministro.

Gilmar ainda destacou que as ações do TRE para conseguir tornar o Tocantins 100% biométrico mostram a dedicação do órgão para o processo democrático. “Estamos tendo mais solidez e segurança no processo eleitoral", citou o presidente do TSE.

O senador esteve recentemente com o ministro Gilmar Mendes em Brasília pedindo apoio contra a redução do número de zonas eleitorais no Tocantins. De acordo com a resolução recente do Tribunal Superior Eleitoral, no Estado cairia de 35 para 19. Para Ataídes essa mudança dificultaria o acesso dos eleitores aos serviços eleitorais.