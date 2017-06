Considerada a melhor prova de ciclismo de estrada do norte do Brasil, a “Volta de Palmas” realiza sua 4ª edição neste próximo sábado, 3, e domingo, 4, reunindo mais de 100 atletas de equipes já confirmadas dos estados da Bahia, Brasília, Pará, Maranhão, Goiás e Tocantins.

Divididas nas categorias Open, Master (de 40 a 49 anos), Master C (acima de 50 anos) e Elite, as equipes disputarão R$ 6,6 mil em prêmio. A elite, categoria onde disputam os atletas de ponta, disputará como prêmio extra uma bicicleta Audax, uma das marcas patrocinadoras da prova, para o atleta melhor colocado na prova disputada em quatro etapas.

De acordo com o organizador, o empresário Vinícius Silva, a prova é mais uma demonstração do potencial da cidade para o esporte e para o ciclismo. "Palmas é a capital do esporte, o que é uma verdade absoluta e já conquistou o título de capital mais magra do Brasil pela força dos esportistas locais e a nossa prova é uma das mais tradicionais de palmas e a única de estrada disputada em etapas, então todas essas características fazem da Volta a melhor prova de estrada do norte do Brasil", disse.

Etapas

A primeira etapa será no sábado, às 8 horas da manhã, com uma prova de contra-relógio, modalidade em que o atleta larga sozinho e tenta completar o percurso no menor tempo possível. Essa etapa terá 10 km de distância na Avenida Teotônio Segurado, entre a Praça dos Girassóis e a Planeta Veículos. Na tarde de sábado, a 2ª etapa será em um circuito, na mesma avenida, em frente à Feira do Bosque. Serão 90 minutos e mais uma volta em que todos os atletas giram no circuito.

A terceira etapa, a de maior distância da edição, será de 100 km na manhã de domingo e a disputa ocorrerá na TO-455, que liga Luzimangues a Porto Nacional, do outro lado da ponte entre Paraíso e Palmas. Fechando a prova, a 4ª etapa será novamente no circuito em frente à Feira do Bosque, que sediará a premiação final, às 18 horas de domingo.

A prova é patrocinada pela Audax, Auto Bicicletão, Big Supermercados, BR Eletron, Clínica do Coração, Prefeitura de Palmas, Cronorace Cronometragem, Midia 3, GEP Livraria, Pacto Cicling Cloting e Dipal Parafuso. Também conta com o apoio da Federação Tocantinense de Ciclismo e Capim Dourado Shopping Center.