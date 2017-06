O Partido Verde do Tocantins, PV, fez mais um prefeito com a eleição de Miranda neste domingo, 04, em Taquatinga, região sudeste do Estado.

Com 55,08% dos votos válidos, o candidato Altamiro Miranda foi confirmado prefeito assim que as urnas foram fechadas,numa apuração rápida.

Miranda concorreu a prefeitura pela coligação Unidos pela Vitoria, que agregou 10 partidos, (PV,PPS, PMDB, SD, PTN,PSB, PHS, PT, DEM, PRB), em uma forte coalizão política.

"A vitória do Miranda é a vitória do povo de Taquatinga que estava abandonado nos últimos anos. Um novo tempo chegou para Taguatinga e sua gente, e o prefeito eleito terá todo nosso apoio para faça a melhor administração que essa cidade já viu", declarou a vice-governadora e presidente estadual do PV, Claudia Lelis.

Lelis acrescentou ainda que a vitória do Miranda consolida o PV como o partido que mais cresceu nas ultimas eleições. Temos agora 14 prefeitos e oito vice-prefeitos, além de 63 vereadores. " O PV cresceu muito nas últimas eleições e hoje é a nova força política do Tocantins, onde juntamente com partidos aliados em diversos municípios, estão unidos e fortes, fazendo a diferença na vida da população, buscando melhorias, trabalhando muito em prol de um Tocantins melhor", destacou a presidente do PV, que acrescentou " O Miranda fará de Taquatinga referencia para região sudeste do Estado".

Eleições

As eleições fora de época em Taguatinga, ocorreram porque a Justiça Eleitoral impugnou o registro de candidatura do candidato vencedor das últimas eleições, Paulo Roberto.