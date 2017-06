O Concurso da Rainha do São João do Cerrado 2017 consagrou como campeã Aline Rodrigues, da Quadrilha Junina Arranca Toco, com figurino impecável, criatividade e harmonia com o tema. As quadrilhas já se preparam com muitos ensaios para as três noites de festa no São João do Cerrado, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24, a partir das 20 horas, no Parque Cimba.

As quadrilhas apresentaram os temas que serão os mesmos que acompanharão os quadrilheiros no São João do Cerrado 2017. As candidatas tiveram cinco minutos para se apresentar e entre os quesitos para ser campeã estavam simpatia, elegância, figurino e harmonia com o tema.

A estudante Lays Neres, desde 2013, vem assistir aos concursos. “A dança passa uma emoção muito grande, do que realmente é o São João. O que eles, os quadrilheiros, passam ao público é emocionante”, disse.

Rainha Junina

Aline Rodrigues, que já foi rainha em 2015, conquistou novamente a coroa. O tema apresentado pela sua quadrilha Arranca Toco foi “Celebrar uma história, para jamais esquecer”, fazendo referência ao jubileu de prata que celebram este ano, 25 anos, participando de festivais.

“Estou muito feliz, dedico esta vitória a minha junina, que é muito importante para a minha vida. Só Deus e eu sabemos o quanto eu queria este título, foram muitos dias de dedicação que valeram a pena”, afirmou Aline.

Além dos títulos de rainha, em 2015 e 2017, Aline conquistou este ano o título de melhor rainha do interior e em 2015 foi a 4ª melhor rainha do Estado. Também já conquistou por quatros anos seguidos o título de melhor noiva do São João do Cerrado e melhor casamento.

Participantes

A campeã de 2016, Lays Araújo, da Junina Encantos do Luar, ficou com o segundo lugar e passou a faixa para a Aline Rodrigues da Arranca Toco. O tema apresentado foi “Encantos da Estrela”. Lays chamou a atenção pelo figurino Impecável, com muito brilho, fazendo jus ao enredo “Na noite de São João as estrelas brilham no céu e a nossa estrela brilha aqui”.

O terceiro lugar foi conquistado por Cristina Silva, da Malacabados, com o tema “Flor de Sedução”. Participaram também Carolina Rodrigues, da quadrilha os Fei de Cum Força, e Luana Tavares, da Saco Furaco.

Gabriela Iarele, da Quadrilha Explosão AR, não conseguiu cumprir a apresentação por falha técnica na trilha sonora e abandonou a disputa.

Campeãs

1º lugar – Aline Rodrigues (Arranca Toco);

2º lugar – Lays Araújo (Encantos do Luar);

3º lugar – Cristina Silva (Malacabados).