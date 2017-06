O Poder Judiciário do Tocantins definiu a programação 2017 do Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA). As ações começam no dia 26 e seguem até o dia 30/6.

O Programa, desenvolvido por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça, apresenta a aposentadoria como um momento de continuidade da realização do processo de trabalho, propiciando aos participantes a segurança, a tranquilidade e o auxílio técnico para que possa realizar projetos para o futuro.

O público alvo do Programa são servidores e magistrados do Judiciário tocantinense que queiram participar e que possuam idade a partir de 53 anos (mulheres) e 58 anos (homem); com licença médica ininterrupta por 24 meses; que preencham todos os requisitos legais para se aposentar.

Programação

A edição 2017 do PPA será desenvolvida em duas etapas. A primeira contará com palestra de abertura, que acontecerá na tarde do dia 26/7 às 14h30, no auditório do TJ, destinada a todos os servidores e magistrados, e ministrada pelo palestrante Ricardo Sá, com o tema “Qualidade de Vida, Trabalho e Aposentadoria: uma equação possível”.

Já para a segunda etapa, dias 27,28,29 e 30/6, estão previstas oficinas temáticas interativas voltadas ao público inscrito no Programa. As ações abordarão temas diversos relacionados à preparação para a aposentadoria como direitos sociais, saúde, empreendedorismo, e a participação da família.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link que será disponibilizado em breve.