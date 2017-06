A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) informa que a realização da 2ª edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins teve sua data alterada para os dias 03 e 04 de agosto. Anteriormente o evento estava programado para acontecer nos dias 06 e 07 de junho.

A medida foi tomada em virtude de adequação de agendas. A mudança visa proporcionar a participação de todos e garantir um evento de excelência. O município de Gurupi, a 200 Km de Palmas, permanece como sede da 2ª edição do evento.

O Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins tem o propósito de criar um ambiente de diálogo entre o Estado e os agentes responsáveis por gerir soluções práticas e viáveis ao crescimento econômico local e ao fortalecimento econômico regional, destacando as potencialidades e oportunidades do Tocantins.

A Seden juntamente com a Agência de Fomento do Tocantins, Banco do Empreendedor, Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) são responsáveis pela realização do Fórum, que conta com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

Inscrições

As inscrições continuam abertas até o dia do evento e podem ser feitas pela internet. Empresários e empreendedores podem se inscrever ciclando aqui. Já prefeitos, secretários, vereadores, autoridades, contadores e representantes de classes podem se inscrever pelo neste link. As vagas são limitadas.