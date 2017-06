Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Palmas a partir desta segunda-feira, 5, estende a Campanha de vacinação contra a Influenza à toda população da Capital. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida só é válida neste ano, porque ainda há um estoque de 10 milhões de doses. A campanha segue até a próxima sexta, 9. A vacina está disponível em 32 salas de vacinas (relação abaixo) e para se vacinar basta apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão de vacinas.

A gerente da Central de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde, Elaine Katzwinkel, reforça que a vacinação contra a influenza é feita por campanha, não sendo de rotina. “Essa vacina será administrada somente no período de campanha; encerrada a campanha não haverá mais doses nas unidades de saúde”, reitera a gerente, informando que o município tem cerca de 10 mil doses, mas que já solicitou mais doses à Secretaria Estadual da Saúde.

Em Palmas, mais de 85% do público prioritário estipulado anteriormente pelo Ministério da Saúde se vacinou contra a gripe, percentual bem acima da média nacional que é de pouco mais de 76%.

A vacina está disponível nas seguintes unidades:

- CSC Arno 33

- CSC Arno 41

- CSC Arno 42

- CSC Arno 44

- CSC Arno 61

- CSC Arno 71

- CSC Arne 64

- CSC Arne 53

- Policlínica Arse 13

- CSC Arse 24

- CSC Arso 41

- CSC Arse 75

- CSC Arse 82

- CSC Arse 101

- CSC Arso 111

- CSC Arse 122

- CSC Arse 131

- CSC Taquari

- CSC Lago Sul

- CSC Liberdade

- CSC Laurídes Lima

- CSC Novo Horizonte

- CSC Alto Bonito

- CSC Eugênio Pinheiro – Aureny I

- CSC Aureny II

- CSC Santa Bárbara

- CSC Setor Sul

- CSC Bela Vista

- CSC Morada do Sol

- CSC Santa Fé

- CSC Taquaruçu

- CSC Buritirana