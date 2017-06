O senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO) anunciou, no último sábado, 3, a liberação de mais 550 moradias do "Minha Casa Minha Vida" para o Tocantins, sendo 500 para Palmas e 50 para Santa Fé do Araguaia. Esse é apenas o primeiro lote de moradias que o parlamentar está negociando com o Ministério das Cidades este ano. A expectativa do senador é que até dezembro sejam destinadas três mil casas populares para o Estado.

“Na próxima terça-feira teremos uma nova reunião com o ministro Bruno Araújo para acertar a construção de outras 2.450 casas, inclusive nas zonas rurais e em assentamentos. Nosso compromisso é reduzir o enorme déficit habitacional do nosso Estado. Os tocantinenses merecem uma moradia digna”, ressaltou Ataídes.

As 550 casas já liberadas nessa primeira etapa são da faixa 1, destinadas a famílias com renda até R$ 1.395,00.