Os 248 candidatos nomeados no concurso da Polícia Civil começaram a tomar posse nessa segunda-feira, 5, na sede da Secretaria da Administração.

Com o prévio agendamento das perícias médicas, aproximadamente 50 recém-nomeados, após comparecerem à Junta Médica Oficial do Estado, apresentaram-se à sede da Secad para efetivar suas posses.

Os candidatos nomeados no Diário Oficial n° 4.865 têm 30 dias, prorrogáveis por igual período, para tomar posse. Ao todo foram 53 nomeados para os cargos de Delegado de Polícia Civil, 44 Agentes, 63 Escrivães de Polícia, 14 Papiloscopistas, 26 Agentes de Necrotomia, 13 Médicos Legistas e 35 Peritos.

A recém-empossada no cargo de delegado de Polícia Civil, Daise Rodrigues, será lotada em Araguaçu e está empolgada para começar a trabalhar. “Tenho as melhores expectativas possíveis para esta nova fase da minha vida. Será minha primeira vez no serviço público, mas me sinto preparada, o curso de formação nos preparou muito bem” afirma.

José Lucas Melo, também empossado do cargo de delegado de Polícia Civil, está pronto para somar ao trabalho de segurança pública. “Foi um longo período até chegar aqui. Tenho ótimas expectativas por poder desempenhar um serviço de qualidade para a sociedade. Além disso, penso que nós, novos servidores em segurança pública, possamos somar à experiência dos que já estão aqui” afirma.

Segundo o gerente de cadastro e movimentação de pessoal, Giordano Bruno, os candidatos que ainda não tomaram posse devem ficar atentos aos Procedimentos Admissionais. “Esperamos que todos observem atentamente os documentos necessários, principalmente as certidões exigidas, pois são muitas” informa.

O concurso

O concurso foi lançado em 2014 e retomado pelo atual governo, em 2015. A homologação se deu por meio dos decretos nº 5.595, nº 5.596, nº 5.597 do dia 8 de março de 2017, publicados na edição nº 4.821 do Diário Oficial do Estado, na mesma data. O resultado final deste concurso, regido pelos editais 001/01-2014, 002/01-2014 e 003/01-2014, foi divulgado no Diário Oficial do Estado nos dias 26 de janeiro de 2016 e 21 de fevereiro de 2016.