A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) iniciou nessa segunda-feira, 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, as atividades da 23ª Semana do Meio Ambiente e realizou a entrega da 1ª edição do prêmio Mérito Ambiental. A iniciativa reconhece ações que auxiliem na preservação ambiental, responsabilidade socioambiental e temas relacionados às mesmas. A abertura da semana foi feita pela vice-governadora, Cláudia Lelis.

A vice-governadora que entregou prêmios e também foi homenageada, destacou que essa iniciativa traz uma mensagem que deve estar no coração de todos, "a preservação ambiental não é uma responsabilidade só do governo do Tocantins, Secretaria de Meio Ambiente, das entidades que lutam pela preservação ambiental, é uma responsabilidade de todos. E o prêmio vem para reforçar essa ideia", ressaltou.

Foram entregues 19 prêmios de comenda ou troféu, acompanhados de certificado, aos vencedores inscritos nas categorias responsabilidade ambiental, boas práticas sustentáveis, cidade sustentável e mérito ambiental.

Para a secretaria da Semarh, Meire Carrera, o objetivo desta ação é fomentar as ações positivas em favor do meio ambiente e que sejam executadas pela sociedade em geral, individual, órgãos, instituições, ou seja, práticas que contribuem com a preservação e o desenvolvimento sustentável do Estado.

Ações

Ainda durante a abertura a vice-governadora destacou as ações que o Governo do Estado vem realizando em prol da preservação ambiental nos últimos anos. "Estamos realizando uma grande transformação na gestão ambiental no Estado. A questão ambiental é, neste Governo, feita com seriedade e planejamento, principalmente pensando na gestão dos nossos recursos á longo prazo, criando políticas e projetos que realmente sejam eficientes", destacou Claudia Lelis, reforçando que o governador Marcelo Miranda vem desenvolvendo ações ambientais que tenham continuidade, independente de gestão ou de bandeira partidária.

Autoridades presentes

Participaram da abertura a deputada estadual Walderez Castelo Branco, secretários de governo, prefeitos, estudantes das redes estadual e municipal, representantes de ONGs e associações ligadas ao meio ambiente. A programação teve início nessa segunda-feira, dia 5 de junho, e termina na quinta, dia 7.