O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse (PHS), vai propor esta semana ao Governo do Estado que os R$ 50 milhões previstos para a construção do anexo da Assembleia sejam destinados aos 139 municípios tocantinenses, em áreas prioritárias. Antes, porém, vai conversar com seus colegas parlamentares. A verba é parte dos pedidos de empréstimo do Executivo junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que somam R$ 600 milhões.

Para Carlesse, a construção do anexo da Assembleia é importante, mas não é prioridade neste momento. “Entendemos que, em função da grave crise econômica que assola nosso Estado, o povo tocantinense está carente de tudo: saúde, segurança pública, educação, estradas, pontes. Diante desse cenário, vamos propor aos deputados a divisão dessa verba – de forma igualitária – entre todos os municípios”, explicou.

Os recursos serão investidos em obras prioritárias, a serem definidas pelos prefeitos, técnicos do Governo, vereadores e deputados estaduais, em suas respectivas regiões.

Para Carlesse, os recursos vão beneficiar diretamente a população tocantinense, tanto pela obra contemplada, quanto pelo aquecimento da economia tocantinense. “De certa forma, isso representa distribuição de renda, beneficiando o povo do nosso Estado, que é que vai pagar a conta”, concluiu.