Três menores de idade foram apreendidos nesta quarta-feira, 8, após terem cometido três furtos a residência, no município de Taguatinga. A PM recuperou diversos objetos oriundos do ato infracional e mais de R$ 1.600 reais em dinheiro.

A PM foi acionada na madrugada, logo após, a vítima perceber que sua residência, localizada no setor Norte, havia sido furtada. No local, foram subtraídos um tablet e uma câmera digital.

Logo após, a Polícia foi novamente acionada devido a um segundo furto a residência, no setor Bela Vista. Em averiguação no local, os militares constataram que os autores teriam removido as telhas da casa, que estava com os objetos revirados e uma porta arrombada.

Novamente, a Polícia Militar foi acionada, logo após o terceiro furto a residência, no setor Norte. Segundo a vítima, os autores roubaram a quantia de R$ 1.750 reais em espécie e vários carrinhos da hot wheels.

Em diligências, os militares visualizaram três indivíduos suspeitos, no setor Bela Vista. Na abordagem policial foram localizados a quantia de R$ 1.646 reais, um tablet e uma câmera fotográfica. Os indivíduos confessaram terem efetuado os três furtos a residência na cidade e mostraram onde os demais objetos estavam escondidos. Os militares recuperaram então mais dois celulares, duas câmeras fotográficas, 40 carrinhos da hot wheels, duas mochilas, duas facas, canivetes e pen drives.

Os autores, menores de idade, e os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.