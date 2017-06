A Guarda Metropolitana de Palmas/TO capturou na noite desta última quarta-feira, 7, um porco espinho no setor sul da Capital. O animal foi localizado por uma equipe ambiental da Guarda Metropolitana, em uma árvore no Jardim Aureny III.

Com a ajuda de uma escada do Corpo de Bombeiros, o porco espinho foi recolhido e encaminhado ao Quartel da Guarda Metropolitana de Palmas, no Parque Cesamar.

De acordo com a GMP, o animal será devolvido ao seu habitat natural, nesta quinta-feira, 8. Em casos como este, a comunidade pode ligar no telefone 153 ou 190 para solicitar recolhimento de animais silvestres ou denunciar algum tipo de crime ambiental.