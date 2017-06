A Polícia Militar recuperou diversos objetos oriundos de roubo/furto, por volta das 21 horas, desta última quarta-feira, 7, no Parque Jardim dos Buritis, em Luzimangues. Um indivíduo foi preso no local.

Os policiais militares foram acionados para averiguar uma situação suspeita. No local foram encontrados objetos como 21 braceletes, 17 anéis, 38 pares de brincos, 16 pulseiras e 14 colares, todos de bijuterias. E ainda, uma caixa de bijuterias, um aparelho de DVD, 10 relógios, um micro-ondas, um aparelho de som, dois óculos de sol, diversas roupas, aparelhos eletrônicos, uma carteira feminina com documentos, uma TV 42 polegadas e a quantia de R$ 134,80 reais em dinheiro.

O indivíduo que estava no local e os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde duas vítimas reconheceram seus pertences. Uma motocicleta ainda foi apreendida, pois conforme os militares, ao perceber a presença da PM no local, o condutor, que se aproximava, empreendeu fuga para um matagal, possivelmente por ter envolvimento com os crimes.