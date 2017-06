A voz suave da cantora Maila Costa será a atração do happy hour da Capital desta próxima sexta-feira, dia 09 de junho. A artista irá cantar som pop, MPB e hits internacionais a partir das 19 horas no Aperitivo Sonoro do Tênis Sesc, no Aureny III. A entrada é gratuita.

Maila Costa convive desde cedo com a arte da combinação dos sons. Iniciou sua incursão musical aos dez anos de idade. Nessa ainda jovem jornada na música, encontrou-se com a Música Popular Brasileira, mas geralmente passeia por vários ritmos, presenteando o público com músicas de variados idiomas e estilos, já que acredita que a música é uma expressão artística sem fronteiras. “Música é a forma mais pura e singela de expressar sentimentos”, ressalta a cantora.