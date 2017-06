Representantes de pequenas e médias empresas participaram, nesta quinta-feira, 08/06, da capacitação Como Prospectar Mercados no Exterior realizada em Palmas pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN-TO) e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Esta é a última capacitação oferecida em 2017 por meio do Programa Inseri que visa inserir pequenas e médias empresas no mercado internacional.

A capacitação mostra aos participantes, formas de prospectar, com eficiência, novos mercados, por meio de uma visão clara, objetiva e com foco em resultados significativos. Apresenta ainda aspectos que devem ser analisados na empresa e no mercado a fim de alinhar a prospecção com a sua capacidade técnica e produtiva.

O projeto Inseri iniciou as atividades de 2017 no mês de março com o tema Mecanismos de Financiamentos às Exportações. “As capacitações são extremamente importantes para empresas que buscam novos conhecimentos, novos mercados e também uma evolução profissional e financeira”, comenta o participante do curso e funcionário do Frigorífico Paraíso, Elvis Franco.

O curso foi ministrado por Luiz Roberto Oliveira, consultor com mais de 20 anos de vivência em Comércio Exterior, que ressaltou a relevância desses conhecimentos para os empresários. “A importância dessa capacitação é justamente atender à necessidade que o empresariado tem de conhecer métodos e formas de prospecção de mercados e de busca de informações relevantes neste processo de prospecção, auxiliando-os a buscar mercados compatíveis à sua produção”.

O Projeto Inserção Internacional Competitiva de Pequenos Negócios (Inseri), é um convênio entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que objetiva promover a preparação para a internacionalização de pequenos negócios brasileiros, facilitando o acesso dos empresários a serviços de suporte e inserção competitiva internacional.