Os professores Adão Francisco e Marluce Zacariotti, candidatos a reitor e vice-reitora da Chapa "UFT Forte: Diálogo e Ação" votaram na manhã desta sexta-feira, 9, na pesquisa eleitoral para escolha da nova reitoria da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Acompanhado de apoiadores, o professor Adão votou em Porto Nacional e fez um balanço da campanha. "Foi um período curto, infelizmente, pela atipicidade do processo, mas aproveitamos cada minuto. Fomos em Caravana a todos os câmpus, ouvimos a comunidade acadêmica e fizemos um debate franco e aberto sobre as mudanças que nossa Universidade precisa", disse ao agradecer cada apoio recebido.

Já a candidata a vice-reitora Marluce Zacariotti votou no campus de Palmas acompanhada também por apoiadores da Chapa. Ela ressaltou a satisfação em ter, junto com o grupo, feito uma campanha com ideias, metas e propostas. "A UFT passa por um novo momento e precisamos juntos construirmos uma nova forma de fazer gestão, descentralizar dando mais autonomia aos câmpus e acima de tudo: fazer uma gestão de portas abertas e com proativismo", reafirmou.

A Chapa agradece todos os apoios e colaboradores pela parceria e dedicação durante todo este período. A campanha foi feita com reuniões, debates, visitas a salas de aula, às Casas do Estudante, Restaurantes Universitários e principalmente com muito diálogo.

Propostas

Dentre as principais propostas da Chapa estão autonomia administrativa e financeira para os câmpus, vestibular específico para indígenas e quilombolas, creche para filhos de servidores e alunos, ampliação da bolsa produtividade e articulação política e institucional para busca de recursos necessários para conclusão das obras paradas.

Para os problemas mais urgentes a Chapa propôs um plano emergencial.

Os professores defendem ainda mais apoio à assistência estudantil bem como formação e qualificação para os técnicos. Todas as propostas foram amplamente divulgadas e podem ser acessadas na página "UFT Forte: Diálogo e Ação".