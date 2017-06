Os sertanejos pop e de raiz é o que promete a dupla Felipe e Gessione na Domingueira do Sesc deste dia 11 de junho, a partir das 13 horas no Centro de Atividades do Sesc Palmas, na 502 Norte. A entrada no clube do Centro de Atividades é gratuita para comerciários e dependentes e custa R$ 10,00 para usuários.

Cantores, músicos e compositores. Assim se definem Felipe e Gessione. A dupla foi criada a partir do encontro dos dois em uma faculdade. O gosto pelo estilo sertanejo criava uma nova dupla. Com a paixão por esse estilo musical, Felipe e Gessione destilam os sucessos atuais, mas não esquecem dos clássicos sertanejos de raiz. Para eles, é um orgulho poder conhecer músicas maravilhosas e ricas em cultura e sentimentos.

A dupla é formada por Gessione B. de Assis, primeira voz e violão base, e Felipe Augusto Brito Lobo, segunda voz e violões base e solo.