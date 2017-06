Cuidar da segurança é estar atento aos riscos a que estamos expostos diariamente e atuar preventivamente. Os acidentes com a rede de energia elétrica, por exemplo, que costumam ter consequências graves para as vítimas, podem ser evitados se a população tiver consciência dos riscos e souber o que fazer para evitar essas ocorrências. Pensando nisso, a Energisa faz um alerta para as principais situações de risco e orienta a população de como proceder para evitar acidentes.

Construção Civil

> Antes de construir, avalie a distância em que a obra vai ficar da rede elétrica. Um bom planejamento evita acidentes e protege quem trabalha na obra;

> Conheça bem os riscos de acidentes com energia elétrica antes de começar qualquer trabalho próximo da rede de energia. Em qualquer atividade mantenha a distância mínima de 3 metros da rede;

> Antes de movimentar estruturas metálicas como barras de ferro, vergalhões, trilhos de cortinas, antenas e andaimes, tenha certeza de que não vai se aproximar da rede elétrica;

> Fique atento às emendas de cabos malfeitas, fios desencapados e expostos em locais úmidos. Evite choques;

> Planeje bem o uso de guindastes e andaimes, descarregamento de caminhões basculantes, limpeza de fachadas e instalação de painéis. Preste muita atenção na proximidade da rede elétrica e nunca execute estas atividades sob a rede elétrica energizada;

> Identifique e sinalize as áreas de risco de acidente com a rede elétrica, principalmente as de maior concentração de operários;

> Mantenha sempre as estruturas metálicas aterradas.

O coordenador de segurança do trabalho Delmindo Antonio Mendes e Souza lembra que a grande maioria dos acidentes com choque elétrico com a rede elétrica acontece por falta de conhecimento do risco e, consequentemente, a adoção de medidas de segurança. “Uma atitude extremamente importante é comunicar a Energisa sobre qualquer construção ou atividade próxima à rede elétrica. Assim poderemos atuar preventivamente alertando e orientando o proprietário sobre os riscos existente na atividade, evitando um acidente grave.”

Campo

> Ao usar pulverizador, colheitadeira e demais máquinas agrícolas de grande porte, fique atento à proximidade da rede de energia. Passe sempre com as hastes de pulverização abaixadas sob os fios elétricos. Desvie dos cabos elétricos e dos estais (rabichos que sustentam os postes);

ü Não faça queimadas próximas das redes elétricas. O fogo ou o excesso de calor podem danificar os cabos e os postes. Se o cabo cair energizado, pode provocar incêndio no pasto ou energizar cercas eletrocutando pessoas e animais que encostarem na mesma;

> Nunca utilize a rede elétrica de sua residência ou dos postes para eletrificar a cerca. Adquira o equipamento específico para esta finalidade e contrate um profissional qualificado para instalar a cerca elétrica;

> Mantenha o vão de cerca sob a rede elétrica seccionado e aterrado, assim você evita que a queda do cabo energize toda a extensão da cerca;

> Não toque em animais ou cercas que estão em contato com cabo elétrico, na dúvida, considere o cabo como energizado.

Poda de árvore

> Não podar árvores cujos galhos estão sobre a rede elétrica ou que estão em contato direto com a mesma. Você poderá sofrer choque elétrico e se acidentar gravemente;

> Antes de plantar escolha uma espécie que não cresça mais que 6 metros; Escolha bem o lugar de plantar, longe da rede de energia elétrica;

> Galhos e folhas próximos à rede elétrica só podem ser podados por profissionais da Energisa, que possui equipes especializadas para este serviço. O consumidor pode solicitar a poda pelo 0800 721 3330 ou pelo aplicativo Energisa On.

Áreas urbanas

> Não se aproxime de cabos ou fios elétricos caídos na rua. Sinalize o local com qualquer objeto e chame imediatamente a Energisa pelo 0800 721 3330 ou pelo aplicativo Energisa On;

> Não suba em postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos (Câmera de segurança, aparelhos de internet e etc);

> Não solte PIPA em áreas com redes elétricas. Dê preferência por parques;

> No período de festividades e durante a temporada de praia, não deixe cabos ou equipamentos elétricos sobre áreas alagadas;

> Cuidado com a altura da carga a ser transportada nas carrocerias.