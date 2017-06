O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga nesta segunda-feira, 12, vagas de estágio para estudantes de Direito nos municípios de Dianópolis, Peixe e Tocantinópolis; Administração, Ensino Médio e Ciência da Computação em Gurupi, além de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública, Pedagogia, Ciência da Computação e Fisioterapia na capital Palmas.

O estágio permite ao estudante obter experiência profissional e ser inserido no mercado de trabalho. Estudantes interessados nas vagas devem se inscrever por meio do site http://sne.iel.org.br/sne/ para participar do processo seletivo. Lembrando que é importante a atualização dos dados cadastrais periodicamente para facilitar a seleção do estudante para as vagas disponíveis no IEL. Mais informações sobre as vagas e dúvidas sobre a forma de cadastro podem ser conferidas nos três postos de atendimento do IEL no estado:

Vale ressaltar que os estudantes com dúvidas no processo de inscrição podem saná-las no link de atendimento ao cliente do site ou por meio dos telefones das unidades do IEL.

Confira abaixo as vagas para esta segunda-feira, 12/06:

Código da Oferta: 1700224

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Ciências Contábeis

Semestre: 3º semestre ao 5º semestre

Valor da Bolsa: R$ 680,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 200,00 como auxilio transporte por mês

Horário: 8h - 14h segunda a sexta

Descrição da Vaga: organizar e encaminhar documentos administrativos como: ordens de serviços; auxiliar nos processos de aquisição de bens e serviços/diárias/ passagens; solicitação de compras, notas fiscais, diárias; atender os clientes internos e externos. Vaga 99137

Código da Oferta: 1700223

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Administração

Semestre: 4º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 900,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 126,00 como auxilio transporte por mês

Horário: 9h - 12h e 13h - 16h seg. a sexta

Descrição da Vaga: acompanhar o colaborador e gestor durante o período de experiência e reportar à supervisão adequação ou inadequação ao cargo; enviar solicitações de férias e rescisões, atestados, e outras informações relacionadas aos colaboradores para área de gestão com pessoas (escritório); Vaga 99130

Código da Oferta: 1700222

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Administração

Semestre: 1º semestre ao 5º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 8h - 13 horas Segunda a Sexta

Descrição da Vaga: arquivamento de documentos; apoio na emissão de relatórios de pagamento de consultas e procedimentos; cadastro de pacientes; controle de fichas de planos odontológicos; apoio no atendimento ao público presencial e por telefone. Vaga 98971

Código da Oferta: 1700220

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Enfermagem

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 9h - 12h e 14h - 17h Segunda à Sexta.

Descrição da Vaga: operar o sistema marcando as consultas e ligando para confirmar; lançar as guias no sistema dos planos de saúde; auxiliar a dra. na consulta com os pacientes; atender o telefone recepcionar clientes. Vaga 99025

Código da Oferta: 1700212

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Administração

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 650,00

Local: Gurupi - TO

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 50,00 como auxilio transporte por mês

Horário: 8h - 11h e 14h - 17h segunda a sexta

Descrição da Vaga: auxiliar nas atividades desenvolvidas em reunião; organização e controle de arquivo; apoio no informativo institucional; auxiliar secretaria a presidência; elaboração de textos, informativos, redação oficial, oficio, memorando, ata e demais atividades pertinentes. Vaga 99095

Código da Oferta: 1700210

Tipo de Empresa: Pública

Curso (s): Direito

Semestre: 3º semestre ao 9º semestre

Valor da Bolsa: R$ 700,00

Local: Dianópolis - TO

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 8 às 13 horas Segunda a Sexta

Descrição da Vaga: atendimento aos assistidos bem como outras atividades inerentes ao estágio; acompanhamento de processos; auxiliar na elaboração de peças jurídicas. Vaga 99083

Código da Oferta: 1700206

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Arquitetura e Urbanismo

Semestre: 6º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: 120,00 como auxilio transporte por mês

Horário: 14h - 18h segunda a sexta

Descrição da Vaga: poio no projeto de design de interiores e produção de ambientes; apoio nas maquetes eletrônicas; apoio nos projetos de arquitetura. Vaga 99078

Código da Oferta: 1700205

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Comunicação Social - Jornalismo

Semestre: 4º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 2

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: Por escala de segunda a sexta

Descrição da Vaga: abastecimento de site e fotos; criação de matérias. Vaga 99077

Código da Oferta: 1700201

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Pedagogia

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Noturno

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 13h - 19h segunda a sexta

Descrição da Vaga: responsável por liberar as crianças no portão, até que a última tenha ido embora com os responsáveis. Ficar atenta com quem sai com as crianças; auxiliar a professora em sala nas atividades rotineiras com os alunos, bem como recreio, brincadeiras, atividades pedagógicas dentre outras. Vaga 98857

Código da Oferta: 1700198

Tipo de Empresa: Pública

Curso (s): Direito

Semestre: 4º semestre ao 8º semestre

Valor da Bolsa: R$ 700,00

Local: Peixe - TO

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 8h - 13 horas, Segunda a Sexta

Descrição da Vaga: atendimento aos assistidos, bem como outras atividades inerentes ao estágio; acompanhamento dos processos; auxiliar na elaboração de peças jurídicas. Vaga 99024

Código da Oferta: 1700196

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Ensino Médio

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Gurupi - TO

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: 50,00 como auxilio transporte por mês

Horário: 13h30 - 19h30 segunda a sexta

Descrição da Vaga: apoio na organização de mercadoria; controle de entrada e saída de mercadorias; auxiliar no atendimento ao público via telefone e presencial. Vaga 99026

Código da Oferta: 1700197

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Ciência da Computação

Semestre: 3º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 653,00

Local: Gurupi - TO

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 90,00 Reais como auxilio transporte por mês

Horário: 9h - 12h e 14h - 17h Segunda a Sexta.

Descrição da Vaga: apoio nos processos internos da TI na unidade; auxiliar nas atividades de suporte técnico; elaboração de documentos oficiais, laudos técnicos, especificações de equipamentos e outras atividades pertinentes. Vaga 99028

Código da Oferta: 1700140

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Marketing

Semestre: 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 6,00 como Auxilio Transporte por dia estagiado

Horário: 8h às 14h

Descrição da Vaga: atualização de site, rede social; atendimento ao público; elaboração de estratégia de vendas. Vaga 98970

Código da Oferta: 1700175

Tipo de Empresa: Pública

Curso (s): Direito

Semestre: 4º semestre

Valor da Bolsa: R$ 700,00

Local: Tocantinópolis - TO

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 100, reais como auxilio transporte por mês

Horário: 8h - 13h

Descrição da Vaga: confecções de peças jurídicas e geral. Vaga 98985

Código da Oferta: 1700147

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Comunicação Social - Jornalismo

Semestre: 3º semestre ao 8º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 200,00 reais como auxilio transporte por mês

Horário: 8h às 13h

Descrição da Vaga: apoio na busca e produção de matérias para site na área esportiva; auxiliar na elaboração de matérias para publicação; apoio no atendimento ao público em geral. Vaga 98974

Código da Oferta: 1700142

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Administração, Gestão Pública

Semestre: 1º semestre ao 5º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: 100,00 reais Como Auxilio Transporte por mês

Horário: 8h às 13h

Descrição da Vaga: apoio na emissão de relatórios de pagamento de consultas e procedimentos; arquivamento de documentos; controle de fichas de planos odontológicos; apoio no atendimento ao público presencial e por telefone; cadastro de pacientes. Vaga 98971

Código da Oferta: 1700138

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Semestre: 2º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: 100,00 reais Como Auxilio Transporte por mês

Horário: Por Escala- A combinar

Descrição da Vaga: acompanhamento de material de vendas; atualização de sites; acompanhamento de redes sociais, jornais, sites e vendas. Vaga 98963

Código da Oferta: 1700087

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Fisioterapia

Semestre: 4º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 468,50

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 130,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 12h às 18h

Descrição da Vaga: apoio na massagem linfática; auxiliar nos exames de teste de esteira com investigação com registro. Vaga 98772