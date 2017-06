A Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) participa da programação da Feira de Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara), com técnicos ministrando palestras direcionadas aos produtores de gado de leite e ovinocaprinos, desta terça-feira, 13, a sexta-feira, 16. A 49ª edição teve início no último dia 8, e prossegue até domingo, 18, no Parque de Exposição Dair José Lourenço.

Uma das palestras será ministrada pelo zooctecnista e gerente da diretoria de Políticas para Pecuária da Seagro, Marcos Cione, no qual abordará sobre o diagnóstico da oferta e demanda de ovinos e caprinos para o processamento da carne, pele e leite, na região central do Estado. O diagnóstico aponta as principais diretrizes para organizar o fortalecimento da cadeia produtiva da ovinacaprinocultura no Tocantins.

Outra palestra será ministrada pelo zootecnista e também gerente da Seagro, Alan Oliveira, enfocando o Programa de Melhoramento de Qualidade Genética do rebanho leiteiro. Na ocasião, apresentará os dados atualizados mostrando o funcionamento, a evolução e atuação do programa no Estado junto aos produtores rurais. “A nossa participação na Expoara é justamente para apresentar aos produtores os programas e ações que a Secretaria desenvolve por meio da diretoria de Pecuária, visando o aumento, qualidade e produtividade do rebanho tocantinense”.

Exposição

Com o tema, “O Agronegócio em Foco”, a feira expõem máquinas e equipamentos agrícolas, animais, incluído gado (corte e leite), cavalos, caprinos e ovinos, entre outros. A programação conta também com diversas palestras, oficinas e seminários voltados para a produção tecnológica a produção agropecuária da região norte do Estado.

A Expoara conta também com rodeios, leilões, palestras, cavalgada e atrações musicais como Aviões (14), Naiara Azevedo (15), Anderson Freire (16), Mano Walter (17) e, no dia 10 de junho o Show Clássico, projeto que reúne as duplas Chitãozinho & Xororó e Bruno e Marrone revivendo grandes momentos da música sertaneja.