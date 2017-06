Com repertório novo de nove músicas de concerto, o Coral se apresenta no Teatro Fenrnada Montenegro

Com a temática de canções que enaltecem a natureza, em especial a Lua em todo seu esplendor e significado, o Coral Municipal de Palmas apresenta o concerto musical Lua Alumia nesta próxima quarta, 14, às 20 horas, no Teatro Fernanda Montenegro. O evento integra a programação do projeto da 4ª Clássica uma iniciativa da Fundação Cultural de Palmas, que promove apresentações com grupos tocantinenses e convidados com o melhor da música de concerto a preços populares.

Com repertório novo de nove músicas de concerto, a maioria de músicas regionais e populares brasileiras, a regente do coral Renate Stephanes diz que a apresentação contará com quatro arranjos inéditos. “Com canções em homenagem à lua e tudo aquilo que a envolve, desde paixões a lendas e canções sobre ela, preparamos um espetáculo muito bonito e leve. A narrativa conta com uma música do cantor tocantinense Dorivã ‘Avarandado’ que é justamente a canção que chama a lua ao palco”, antecipa a regente do coral.

Ainda segundo Renate, entre o repertório da noite há uma música, em especial, que prestará uma homenagem ao Coral Esemble Aleksandrov, formado por membros das Forças Armadas russas que sofreu um trágico acidente aéreo no Mar Negro no dia 25 dezembro de 2016, sem deixar sobreviventes. “Kalinka é uma canção tradicional russa composta em 1860 que fala sobre a natureza e o amor, com ela lembraremos o coral russo considerado um dos maiores e melhores coros do mundo”, ressaltou a regente.

Coral Municipal de Palmas

Fundado em 1993, o Coral Municipal de Palmas é um projeto do Programa Centro de Ensino e Treinamento Artístico (Ceta), desenvolvido pela Prefeitura Municipal por meio da Fundação Cultural de Palmas. Atualmente, com 40 coralistas, tem como principal objetivo a divulgação da música popular, folclórica e regional brasileiras através de arranjos específicos para coro “a cappella” mantendo sempre excelência e qualidade na performance vocal e interpretativa. Está sob a regência da maestrina Renate Stephanes, desde agosto de 2015, com o apoio da preparadora vocal Helena Zica e da pianista Aline Martins.