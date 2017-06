Em Comemoração ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a Assistência do Sesc Tocantins realizará das 8h30 às 10h desta quarta-feira, dia 14 de junho, uma ação com os integrantes do grupo Sesc Vida Ativa. O ato acontecerá no Parque Vida Ativa da Melhor Idade Francisco Xavier de Oliveira, na 301 Sul, em Palmas.

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é celebrado no dia 15 de junho. A ação é resultado de uma parceria com os Conselhos estadual e municipal do Idosos, Cras, entre outras entidades militantes da área. O objetivo é criar uma consciência nos níveis mundial, social e político da existência da violência contra a pessoa idosa e, ao mesmo tempo, transmitir a ideia de que não se deve aceitá-la como algo normal e cotidiano. A caminhada será aberta ao público.

