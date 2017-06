O deputado federal, Carlos Henrique Gaguim (PTN/TO), disponibilizou, em 2016, em torno de R$ 13 milhões destinados aos municípios tocantinenses para a área da saúde. De acordo com o deputado, até o momento, foram pagos a esses municípios o montante de R$ 5.970 milhões. “Após muita luta, mesmo tratando-se de emendas impositivas, esse resultado é fruto de muito trabalho junto aos ministérios e, agora, começamos a ver o resultado do nosso empenho!”

Das 33 cidades indicadas por Gaguim, 13 foram contempladas com a implantação de novas Unidades Básicas de Saúde – UBS; reforma das UBS já existentes; compra de equipamentos e materiais permanentes para as UBS; aquisição de equipamentos imobiliários para hospitais de pequeno porte e custeio ao piso da atenção básica de saúde.

As cidades que já contam com o dinheiro em caixa, de acordo com Gaguim, são: Araguaína com R$ 780 mil; Miracema do Tocantins com R$ 118 mil; Pequizeiro com R$ 530 mil; Talismã com R$ 660 mil; Tocantinópolis com R$ 222 mil; Colinas com R$ 300 mil; Cristalândia com R$ 300 mil; Gurupi com R$ 250 mil; Pium com R$ 250 mil; Itacajá R$ 240 mil; Aparecida do Rio Negro com R$ 200 mil; Sítio Novo do Tocantins com R$ 200 mil; Lavandeira com R$ 100 mil; Brejinho de Nazaré com R$ 150 mil; Porto Nacional com R$ 600 mil; Tocantínia com R$ 200 mil Figueirópolis com R$ 150 mil; Aguiarnópolis com R$ 100 mil, Nova Rosalândia com R$ 71 mil; Araguacema com R$ 100 mil; Colmeia com R$ 100 mil; Monte do Carmo com R$ 100 mil; Palmeirópolis com R$ 150 mil; Pedro Afonso com R$ 100 mil.

"Estou aqui trabalhando para levar mais recursos para a saúde de nossas cidades. Quero reafirmar meu compromisso com nossos municípios e dizer que vou continuar cobrando a liberação financeira do restante dos recursos de minhas emendas", frisa o deputado.