O Sistema Nacional de Emprego-TO (Sine) de Araguaína disponibiliza no seu painel, vagas para eletricista de alta tensão. Na última quarta-feira, 14, eram 80 vagas. As mesmas são resultantes de visitas realizadas pela Equipe de captação junto à empresa que realizará a manutenção da rede de energia elétrica rural da região do Bico do Papagaio, extremo norte do Estado.

Os interessados em uma das colocações deverão comparecer à unidade do Sine de Araguaína, com currículo profissional para, de posse da Carta de Encaminhamento, participar da entrevista seletiva que acontecerá nos próximos dias no próprio Órgão.

Além dessas , existem ainda vagas para Ajudante de Eletricista; oito vagas para Motorista de Caminhão Guincho Pesado com Munck e outras 51 vagas para as mais variadas funções.

As vagas de emprego podem ser vistas no endereço eletrônico http://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego e por meio do portal www.maisemprego.mte.gov.br e a documentação exigida para o cadastramento do trabalhador será: PIS, CPF, Carteira de Identidade, Comprovante de Residência com CEP, e Carteira de Habilitação (caso seja habilitado).

Sine Fácil

Qualquer pessoa pode também verificar as vagas de emprego disponíveis no Sine de sua própria casa. É só baixar gratuitamente o aplicativo Sine Fácil, a ferramenta que permite ao trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, as vagas de emprego adequadas ao seu perfil.

O aplicativo indica vagas de emprego de acordo com o local de residência e perfil profissional do trabalhador; por meio dele também será possível consultar o abono-salarial.