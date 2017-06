O Sesc Tocantins comunica a todos os interessados que em virtude da realização da etapa de Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon, a ponte Fernando Henrique Cardoso, em Palmas (TO), funcionará no sistema de meia pista, das 4h às 11h no domingo, dia 18 de junho.

O uso de meia pista da ponte foi autorizado pela Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), no horário das 4h às 11h, no trecho do km 0 ao km 05. Nesse período, o funcionamento da mesma se dará pelo sistema de manejo “pare e siga”. As faixas informativas já foram colocadas no local pela coordenação de Esporte e Lazer do Sesc Tocantins.

Outra área pública a ser utilizada nesse certame, será o estacionamento público da Praia da Graciosa, que comportará a estrutura do evento. Para tanto, o Sesc Tocantins obteve da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, a autorização para uso do mesmo entre os dias 12 e 20 de junho. E ainda o estacionamento próximo à Orla da Praia da Graciosa indo até o Píer 2, também liberado pela Secretaria, das 4h às 11h do dia 18 de junho.

A prova da etapa Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon acontecerá no dia 18 de junho, domingo, a partir das 05h30 (check-in geral) e 07h (primeira largada), na Praia da Graciosa, em Palmas (TO).