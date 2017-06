Um grave acidente no último sábado, 17, entre um carro de passeio e uma ambulância, na TO-020, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro, resultou na morte de seis pessoas. Com a colisão, os veículos pegaram fogo.

Quatro dos seis mortos estariam na ambulância e os demais no carro de passeio. O Instituto Médico Legal, Corpo de Bombeiros e perícia estiveram no local, atendendo a ocorrência.

O Conexão Tocantins aguarda informações oficiais.

Deputado lamenta

O deputado Wanderlei Barbosa (SD), encaminhou nota à imprensa, lamentando o ocorrido. "Foi com grande tristeza que tomei conhecimento do grave acidente ocorrido na tarde deste sábado na TO-020, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro que deixou vítimas fatais".

O parlamentar expressou pesar e informou nomes das possíveis vítimas. "Neste momento de dor, expresso meu mais profundo pesar por todas as vítimas, entre elas, Diraci Gomes da Silva e seu filho Josivaldo Gomes da Silva, dos servidores municipais, o motorista Elias Barbosa Lino e a Técnica de enfermagem, Edivânia da Silva Santos. Que Deus conforte os corações dessas famílias para superar este momento de tamanha dor e tristeza".