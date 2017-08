De volta ao palco do Tendencies Rock Bar, neste sábado,19, a partir das 22h, a artista Sabrina Fittipaldi fará a diversão dos amantes do pop rock nacional anos 89,90 e 91. A noite promete ser embalada pelos principais hits, cantados por Kid Abelha e Rita Lee, que marcaram a época.

“Como eu quero”, “Fixação”, “Pintura íntima”, músicas de uma das grandes bandas nacionais –Kid Abelha- comandada por Paula Toller estarão no repertório de Sabrina Fittipaldi. “Matar a saudade dos melhores hits, reviver músicas que marcaram, em algum momento, a vida de muita gente, será maravilhoso”, afirmou.

E para quem gosta de um estilo musical mais despojado, Sabrina também garantiu “Ovelha negra”, “Erva Venenosa”, “Amor e sexo”, canções da rainha do rock nacional, Rita Lee. “É uma cantora que emplacou diversas músicas, teve as suas marcas desde o Tropicalismo até a Bossa Nova, MPB e até hoje carrega uma legião de fãs. Não poderíamos deixá-la de fora”, disse.

O público contará ainda com as participação especial de Ítalo Pereira. “Preparamos tudo com muito carinho e faremos um retorno digno ao palco do Tendencies”, acrescentou a artista.

O ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Tendencies Rock a R$ 15,00.

Perfil

Sabrina Fittipaldi tem 24 anos de carreira e iniciou a sua trajetória em Recife-PE. Passou pelas mãos de renomados mestres das Artes Cênicas e trouxe para Palmas projetos que passaram pelo teatro, música e cinema. Protagonizou o musical de 25 anos de Palmas, “É só uma poeira no olho”, atuou no cinema em curtas-metragens e no primeiro longa-metragem do Tocantins, “Palmas eu gosto de tu”. Musicalmente, Sabrina também ficou conhecida por meio do seu grupo “Os Zambubistas” e pelas suas músicas autorais.