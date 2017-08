A Fertilizantes Tocantins inaugura nesta próxima quinta-feira (24) a nova estrutura construída na unidade fabril de Porto Nacional. Autoridades e clientes irão participar do evento que vai marcar uma nova fase para empresa no estado.

Com investimento de R$ 7 milhões na modernização da fábrica, a Fertilizantes Tocantins está dobrando a capacidade de recebimento e expedição diária da unidade, agilizando o processamento de insumos e trazendo ganhos para toda a cadeia do agronegócio na região. “A Fertilizantes Tocantins sempre acreditou neste estado, tanto que nossa primeira unidade foi instalada aqui em 2003. Hoje, com este investimento que estamos realizando aqui em Porto Nacional, estamos reafirmando nossa crença no potencial desta terra e na força do produtor tocantinense. Queremos atender melhor os nossos clientes e aumentar nossa participação no mercado, por isso estamos modernizando e ampliamos a nossa fábrica”, afirmou o CEO da Fertilizantes Tocantins, José Eduardo Motta.

A Fertilizantes Tocantins é líder de mercado na região e gera mais de 50 empregos diretos na unidade de Porto Nacional. Seguindo o planejamento estratégico da empresa, vai continuar a expandir sua atuação no Tocantins, o que pode gerar novas contratações.

Dentro da programação do evento de inauguração, haverá uma palestra de Fernando Muraro Júnior, analista de mercado e colunista da Ag Rural. Muraro é especialista na área de agronegócios e vai fazer uma leitura atual do mercado de grãos e suas perspectivas futuras.

História de Sucesso Que Começou no Tocantins

A Fertilizantes Tocantins iniciou as atividades no estado em 2003, sendo a maior e mais importante indústria de fertilizantes instalada no estado. Diante do potencial agrícola da região, cresceu e expandiu mercados através da qualidade e das excelentes condições de venda ofertadas. Em 2010 iniciou a política de expansão das unidades fabris focando o MATOPIPA - confluência dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. Além da unidade de Porto Nacional, possui outras três fábricas localizadas em São Luis – MA, Querência – MT e em Barcarena – PA e possui escritórios na Bahia e no Piauí.

Em 2016, visando a continuidade da expansão dos negócios no Brasil, a FTO se associou a EuroChem, uma produtora global de fertilizantes com sede na Suíça. Hoje a empresa está construindo mais três novas unidades no Brasil localizadas em Mato Grosso, Goiás e em Minas Gerais.

A Fertilizantes Tocantins é a quinta maior empresa do segmento de fertilizantes no Brasil, segundo o ranking do Valor Econômico. Atualmente a empresa gera 428 empregos diretos no Brasil e teve um faturamento em 2016 da ordem de R$ 1,059 bilhões.

Maiores informações no site

www.fertilizantestocantins.com.br

www.eurochemgroup.com