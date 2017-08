A fim de que municípios prioritários do Tocantins elaborem seus próprios planos de enfrentamento contra desastres naturais decorrentes de seca e estiagem, a Secretaria de Estado da Saúde vem realizando assessorias técnicas aos profissionais de cada um deles. Desta quarta-feira, 23 até o próximo dia 25, em Palmas/TO, acontece um encontro com a colaboração da Defesa Civil e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

Conforme a diretora de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Adriane Valadares, o treinamento é voltado para técnicos/gestores estaduais, municipais e outros envolvidos na tomada de decisões inerentes ao atendimento de emergências em saúde pública por desastres. “São 30 municípios prioritários. O Tocantins é pioneiro nesta capacitação”, destacou.

O treinamento está sendo ministrado por profissionais do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (Cepedes/Fiocruz) e Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, convidados pelo Vigidesastres. Mais de 40 profissionais da Atenção Básica e os técnicos de Vigilância em Saúde participam do evento.

A enfermeira Josiane de Campos Ribeiro do município de Combinado, região Sudeste do Estado, destacou a relevância da capacitação. “Lá a população sofre com a estiagem e aqui poderemos entender de forma mais ampla para agir com prevenção de riscos”, frisou.

Para o fiscal ambiental do Naturatins Carlos Magno, o principal tema do debate é entender quais são as carências dos desastres e dar uma resposta eficaz a esses acontecimentos. “O guia irá consolidar o objetivo e se tornará uma ferramenta”, destacou.

“Embora o processo formativo não possa ser tratado somente de modo quantitativo estes profissionais que virão a Palmas poderão ser multiplicadores e em seguida capacitar outras pessoas no próprio município”, destacou Murilo Brito, responsável pela área técnica da Vigilância de Populações Expostas a Riscos de Desastres Naturais e Antrópicos (Vigidesastres).

Municípios prioritários

Levando em consideração o histórico de ocorrências, tem se listado municípios prioritários para desastres decorrentes de enchentes/alagamentos que fazem parte das regiões de saúde do Estado: Sudeste, Amor Perfeito, Ilha do Bananal, Bico do Papagaio, Médio Norte Araguaia, Cerrado e Capim Dourado.

Sabendo disso, Murilo Brito destacou que esta tem sido uma ação de grande importância e reconhecimento nacional pelo seu potencial de atender demandas e melhorar a percepção do risco, bem como a capacidade de resposta dos municípios em situação de risco.

“Trata-se de um objetivo geral ambicioso e o potencial multiplicador de um projeto como este é imenso, constituindo simultaneamente a base para a estruturação de área especifica de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada a Desastres Naturais”, ressaltou a diretora da Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Adriane Feitosa.