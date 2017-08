Um dos vencedores do primeiro Prêmio Mérito Ambiental do Tocantins, realizado em junho deste ano pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), foi um projeto de reserva conservacionista apresentado pelo grupo Pescados Piracema, localizado no município de Almas. Vencedor na categoria Responsabilidade Ambiental, que distribuiu seis troféus a empresas e associações, o projeto começa agora a colher frutos com o nascimento inédito no mundo de três filhotes de pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) em cativeiro.

O apoio ao PAN – Plano de Ação Nacional do pato-mergulhão, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que visa ações para salvar a espécie do risco de extinção, é um dos objetivos da reserva conservacionista. O proprietário da empresa, Tarik de Azevedo, acompanhou, inclusive, a expedição em busca dos ovos em uma área de difícil acesso no Parque Estadual do Jalapão, Tocantins. Foram desses ovos que nasceram os primeiros patos-mergulhão em cativeiro, no ZooParque de Itatiba (SP), para onde foram levados.

A iniciativa prevê a coleta de ovos em vida livre para reprodução sob cuidados humanos, quando os filhotes são encubados e criados, com o objetivo de manter uma reserva genética e conseguir devolver os animais à natureza. Sobre o resultado positivo obtido, Tarik de Azevedo ressalta que “nos faz acreditar que estamos no caminho certo, conciliando atividades econômicas com preservação”. O empresário disse, inclusive, que o pato-mergulhão já foi escolhido como a nova mascote da Reserva Conservacionista Piracema. “Estamos ansiosos para receber os primeiros filhotes nascidos em cativeiro em nossa Reserva aqui no Tocantins, que terá a missão de ampliar o banco genético e tão logo seja possível iniciar o processo de reintrodução na natureza, afinal de contas aqui é uma das moradas dessa espécie no Brasil e é para cá que precisam retornar”, declara.

A coleta dos ovos também contou com a parceria do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que além de ajudar no transporte terrestre e aéreo, enviou técnicos para acompanhar a ação de perto.

Outro objetivo da reserva conservacionista é a instalação do primeiro criadouro científico privado do Tocantins para preservação de animais silvestres. Além disso, a Pescados Piracema assinou Termo de de Cooperação para Conservação e Soltura de Animais Silvestres com o Naturatins e já ajudou a reabilitar e devolver diversos animais à natureza.

Prêmio

O Prêmio Mérito Ambiental do Tocantins homenageou pessoas físicas e jurídicas por contribuições à preservação e conservação dos nossos recursos naturais, além de redução de impactos e boas práticas ambientais em diversas áreas. As inscrições foram realizadas entre os meses de abril e maio e a premiação aconteceu no dia 05 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e parte da programação da 23ª Semana do Meio Ambiente no Tocantins.

Pato-mergulhão

O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é uma das aves mais raras e ameaçadas de extinção em todo o planeta – na natureza restam menos de 300 indivíduos em apenas quatro áreas no Brasil, incluindo o Jalapão. Exigente, a espécie só vive em águas limpas e de qualidade, onde consegue encontrar facilmente os peixes para se alimentar. Desta forma, o pato-mergulhão é considerado um bio indicador, ou seja, sua presença representa que a área está em equilíbrio.