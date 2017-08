Com 7 CDs lançados, sendo dois infantis, a cantora gospel Rosilene Martins vai lançar seu mais novo CD com o título “Eu Sou”. O lançamento acontecerá no próximo sábado, 26, no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios (em frente à Praça do Bosque dos Pioneiros) em Palmas/TO, às 19h30.

Segundo Rosilene Martins a expectativa para o lançamento desse novo trabalho é a melhor possível. “Estou muito feliz com mais essa vitória. Acredito que esse álbum será um divisor de águas no meu ministério e na vida de todos que ouvirem esse CD”, disse.

O CD tem 14 faixas e uma das algumas das novidades, de acordo com a cantora, é o estilo universitário em uma das canções. “Esse álbum é diferente de tudo que já gravei. Nesse CD gravei uma música chamada "Herdeiro da Promessa" que é um sertanejo universitário, fui muito cobrada pelos fãs para gravar e aceitei esse desafio”, comentou.

Ela também mencionou que o CD conta, ainda, com a regravação de algumas canções marcantes. “As regravações das músicas "cicatrizes" e "desapareceu um povo", que foram músicas quem marcaram minha vida, desde minha infância até hoje”, afirmou.

Estarão prestigiando o lançamento mais de 50 cantores gospel e meio secular. A entrada é franca.

Carreira

Rosilene Martins, com 16 anos de carreira tem 7 CDs lançados, sendo dois para o público infantil “Rosinha e os Amiguinhos de Jesus”. Foi a primeira Cantora Gospel Tocantinense e da Região Norte do País a participar do maior Congresso de Missões “Gideões Missionários da Última Hora” em Camboriú – SC, onde representa o Tocantins há mais de 10 anos. Em 2013, Rosilene Martins foi homenageada na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, como cantora destaque do Estado.

Em 2014 conquistou também “O Troféu Imprensa do Brasil” como melhor cantora gospel Tocantinense. Seus sucessos É Pra Quem Vencer, Vai Tudo Bem, Encontro entre outras, além dos seus lançamentos infantis são tocados em todo Brasil e no exterior . Ao longo de sua carreira já conquistou Discos de Ouro entre outros méritos. Rosilene Martins recebeu no final de 2015 O Disco de Ouro do álbum “Quando Deus Trabalha” pela vendagem superior a mais de 50.000 mil cópias.