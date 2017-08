No último final de semana de agosto, o CineSesc de Palmas e de Gurupi reexibirão os três filmes do mês: “Tudo por amor ao cinema”, documentário produzido no Brasil; “O abraço da serpente”, drama e aventura produzido pela Colômbia, Venezuela e Argentina; e “Nostalgia da Luz”, documentário e drama, produzido pela França, Chile, Espanha, Alemanha, EUA. As exibições acontecem entre os dias 24 e 27 de agosto às 16 e 19 horas. A entrada é gratuita.

Confira as sinopses, as datas e os locais de exibição:

“Tudo por amor ao cinema” – (1h37m). Direção: Aurelio Michiles. Gênero: documentário/drama. Nacionalidade: Brasil. Classificação: 12 anos. O documentário retrata a vida de Cosme Alvez Netto, uma das mais importantes figuras do cinema brasileiro, responsável pelo conservação e recuperação de diversas obras nacionais. Também foi curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro por mais de duas décadas. E, por tudo isso, foi preso e torturado durante a Ditadura Militar.

Palmas: 24/08 – 19h e 25/08 – 16h

Gurupi: 25/08 e 27/08 – 16h

“O abraço da serpente” – (2h4m). Direção: Ciro Guera. Gênero: drama/aventura. Nacionalidade: Colômbia, Venezuela, Argentina. Classificação: 12 anos. Théo (Jan Bijvoet) é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate (Nilbio Torres) para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. Quarenta anos depois, a trilha de Théo é seguida por Evan (Brionne Davis), outro explorador que tenta convencer Karamakate a ajudá-lo.

Palmas: 25/08 e 26/08 – 19h

Gurupi: 25/08 e 26/08 – 19h

“Nostalgia da Luz” – (1h30m). Direção: Patricio Guzmán. Gênero: documentário/drama. Nacionalidade: França, Chile, Espanha, Alemanha, EUA. Classificação: 12 anos. No deserto de Atacama, astrônomos de todo o mundo se reúnem para observar as estrelas. Nessa região do Chile, a três mil metros de altitude, o calor do Sol mantém intactos restos humanos. Ao mesmo tempo em que os astrônomos pesquisam as galáxias em busca de vida extraterrestre, mulheres procuram seus parentes na terra do deserto.

Palmas: 26/08 – 16h

Gurupi: 26/08 – 16h e 27/08 – 19h