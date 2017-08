Uma viagem pela história do rock é o que promete o show de Daniel Babilônia no Aperitivo Sonoro desta próxima sexta-feira, dia 25 de agosto, a partir das 19 horas no Tênis Sesc, no Aureny III. Lugar onde você curte uma boa música, em uma lanchonete com preços acessíveis e em um ambiente tranquilo e confortável. A entrada é gratuita.

Daniel Babilônia é musico e natural de Paraíso do Tocantins. Seu repertorio é uma viajem pela história do rock, interpretando bandas consagradas que remontam às décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990. Tudo o que aconteceu no cenário musical nacional e internacional, fazendo ainda uma pequena abordagem do reggae e do samba. Para essa apresentação, o artista será acompanhado pelo baterista Renato Rezende.