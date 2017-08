Fique por dentro da programação cultural para esta quinta-feira, 24, até o próximo dia 27, no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas/TO. Entre as atrações estão os dramas "O Filme da Minha Vida", "Corpo Elétrico" e "O Reino da Beleza".

Em "O Filme da Minha Vida", o jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor.

No drama "Corpo Elétrico", Elias (Kelner Macêdo) é o jovem criador de uma fábrica de confecção roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba, e passa seus dias entre o trabalho e os encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre as possibilidades de futuro, começa a ficar cada vez mais próximo dos colegas da fábrica, e vê os amigos seguirem caminhos diferentes dos seus.

Confira a programação e saiba mais:

Data: 24/08 - Quinta-feira

19h - Um Filme de Cinema, Walter Carvalho

Documentario| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 10 anos

20h40 - Corpo Elétrico, Marcelo Caetano

Drama| Brasil | 2017| 90’

Classificação: 18 anos

Data: 25/08 - Sexta-feira

19h - Um Filme de Cinema, Walter Carvalho

Documentario| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 10 anos

20h30 - O Filme da Minha Vida, Selton Mello

Drama| Brasil|2017| 118’

Classificação: 14 anos

Data: 26/08 - Sábado

20h30 -Afterimage, Andrzej Wajda (Pré-estreia)

Drama/Biografia| Polônia| 2016| 98’

Classificação: 12 anos

Data: 27/08 - Domingo

18h30 - O Reino da Beleza, Denys Arcand

Drama| Canadá| 2017/102'

Classificação :16 anos

20h - Corpo Elétrico, Marcelo Caetano

Drama| Brasil | 2017| 90’

Classificação: 18 anos

O Filme da Minha Vida

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WjFGMKjyr5A

Afterimage

Sinopse: O grande diretor polonês Andrzej Wajda retorna com este apaixonante filme biográfico sobre o artista vanguardista Wladyslaw Strzeminski, que superou todas as dificuldades impostas pelas suas deficiências físicas - ele não possuía uma perna e um braço - e também o ódio, a indiferença e a crueldade dispensados pelas autoridades de seu país para se tornar um dos artistas mais reverenciados do século vinte.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pRKUxnE9_cw

O Reino da Beleza

Sinopse: Luc, um jovem arquiteto talentoso, vive uma vida tranquila com a esposa, Stéphanie, na área de Charlevoix. Linda casa, esposa bonita, jantar com amigos, golfe, tênis, caça... uma vida perfeita, por assim dizer. Um dia, ele aceita ser o membro de um júri de arquitetura em Toronto. Lá, ele encontra Lindsay, uma mulher misteriosa que vai virar sua vida de cabeça para baixo.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jvuxxK9vWAU

Corpo Elétrico

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GxCOCthjc7o

Um Filme de Cinema

Sinopse: Um cinema abandonado e em ruínas no interior da Paraíba é o cenário inicial de um filme sobre o cinema, que viaja nos depoimentos do romancista e dramaturgo Ariano Suassuna e de inúmeros cineastas, como Bela Tarr, Júlio Bressane, Ruy Guerra, Jia Zhang-ke e Karim Aïnouz. Eles discutem questões sobre a linguagem cinematográfica: como atingir a verdade? O cinema deveria ser realista ou privilegiar o falso? Qual é o papel da objetividade na hora de filmar? Como explorar o som? Qual é a diferença de usar planos longos em relação aos curtos?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HZ5Dxgqcd1s&feature=youtu.be

Mais informações pelos telefones (63) 2111-2405/ 98448-6637.