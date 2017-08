O ramo do direito agrário tem passado por alterações substanciais no novo cenário político brasileiro. No Tocantins, o agronegócio e questões envolvendo terra, posse e propriedade são dominantes e, consequentemente, aumentam os índices de denúncias de violação de direitos e conflitos agrários. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins realiza nesta sexta-feira, 25, por meio da Defensoria Pública Agrária (DPAGRA), o 2º Seminário de Direito à Terra e Conflitos Agrários no Tocantins. A programação acontece de 8 às 12 horas, no auditório da sede da Instituição em Palmas, e contará com palestras e mesa de debate sobre o tema.

De acordo com o defensor público Pedro Alexandre Conceição, coordenador do Dpagra, o objetivo é difundir e discutir as questões referentes ao direito agrário entre a comunidade acadêmica, movimentos sociais da região e membros da comunidade em geral, além de divulgar a atuação essencial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins nos conflitos envolvendo a terra, em prol dos direitos sociais e garantias

fundamentais, previstos pela Constituição Federal, e ainda, com o intuito de promover a aproximação da comunidade com a Instituição.

Programação

A programação contará com as palestras “Análise sobre a Lei 13.465/17, sobre os aspectos da regularização fundiária: avanços ou retrocessos?”, ministrada pela advogada e mestra Graziela Tavares de Souza Reis, professora Direito da Universidade Federal do Tocantins; “A atuação da PRDC-TO na reforma agrária – execução do programa e combate aos conflitos”, pela procuradora da República Carolina Augusta da Rocha Rosado, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; e a palestra “Dignidade da pessoa humana e propriedade” com o juiz de Direito Márcio Soares Cunha, titular da comarca de Paranã. Ao final, haverá debate que será mediado pelo defensor público Pedro Alexandre Conceição, coordenador do Dpagra.

Dados

Há mais de 30 anos que não são registrados tantos casos de conflitos agrários no Estado do Tocantins, conforme a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Somente no ano de 2016, foram registrados 1.295 conflitos por terra, sendo que no início da pesquisa da Comissão (1985) não foram registrados sequer 10% dessa totalidade. São denúncias de casos de ameaças, agressões, torturas e até mortes.

Ainda conforme a CPT, os conflitos por terra no Tocantins no ano de 2016 aumentaram 313% em comparação com o ano anterior. De 24 ocorrências em 2015, passaram para 99 no ano seguinte. Além disso, 2.639 foram famílias expulsas em 2016, número 232% maior que em 2015, que registrou 795 famílias expulsas. A expulsão é uma ação de quem se intitula “proprietário” e quase sempre conta com a participação de jagunços. No mesmo ano, 12.829 famílias foram despejadas, 17.447 famílias estiveram sob a mira de pistoleiros; 31.278 viveram sob ameaças de serem despejadas, 21.006 sofreram ameaças ou tentativas de expulsão, 3.827 famílias tiveram suas casas destruídas, 4.611 tiveram roças destruídas e 3.071 tiveram outros bens destruídos.

Programação

8h – Credenciamento

8:30h – Abertura – Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves – Defensor

Público e Coordenador da Defensoria Pública Agrária.

9h – “Análise sobre a Lei 13.465/17, sobre os aspectos da regularização

fundiária: avanços ou retrocessos?” Palestrante: Graziela Tavares de Souza

Reis, Advogada, Msc e Professora Direito UFT.

9:40h – “A atuação da PRDC-TO na reforma agrária – execução do programa e

combate aos conflitos”. Palestrante: Carolina Augusta da Rocha Rosado,

Procuradora da República, Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão.

10:20h – Intervalo

10:30h – “Dignidade da pessoa humana e propriedade”. Palestrante: Márcio

Soares Cunha, Juiz de Direito, titular da comarca de Paranã.

11:10h – Debate. Mediação: Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves -

Defensor Público e Coordenador da Defensoria Pública Agrária

12h – Encerramento