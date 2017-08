A Banda Aviões aterrissa em Palmas, no Espaço Jovem, nesta sexta-feira, 25 de agosto, a partir das 22 horas. O grupo, que se apresenta pela primeira vez na capital com o novo projeto e nova formação, vai se apresentar sob o comando do cantor “Xand Avião”, como é carinhosamente chamado pelos fãs. Essa é a primeira vez que o grupo se apresenta em Palmas sem Solange, que decidiu seguir carreira solo. Xand Avião irá agitar milhares de pessoas em uma grande festa que também irá contar com outras atrações.

Quem também sobe ao palco será o funkeiro MC João, conhecido pelo hit “Baile de Favela” e a dupla Marcello & Eduardo, que foram os vencedores do concurso “Quem vai abrir o show do Aviões”. Os sertanejos tiveram 42,7% dos votos na enquete que foi decidida pelos internautas.

O evento faz parte das comemorações de 16 anos da Rádio Jovem FM, que quer dividir com os ouvintes toda essa emoção de tantos anos no ar. A Jovem FM conta com uma programação Popular, porém jovem, muito jovem. A programação musical é variada, indo do Popular ao Pop Rock, passando pelo Sertanejo e Forró, Rock Nacional e os Sucessos Internacionais de novelas. As últimas pesquisas apontaram quase 80% de audiência frente aos concorrentes.

E para celebrar o aniversário da rádio, a rádio traz a Banda Aviões, que é uma das mais pedidas pelos ouvintes na programação. No repertório, o artista vai apresentar os sucessos que marcaram a trajetória do Aviões ao longo desses 15 anos, incluindo o atual hit que está nas rádios de todo Brasil “De mãos atadas”. A música já ganhou um clipe especial que conta com a participação da Digital Influencer Thaynara OG, e em menos de 10 dias de lançado, já tem mais de 1 milhão de views.

Ingressos estão sendo comercializados na loja oficial do evento, no Palmas Shopping, 1º piso e nos pontos credenciados: Óticas Carol em Palmas, em Porto Nacional: Loja da OI e em Paraíso, loja Remo.

Serviço:

O quê: Banda Aviões - Palmas

Quando: 25 de agosto

Onde: Espaço Jovem

Pontos de vendas: Óticas Carol – Avenida JK / Avenida Tocantins Taquaralto

Valores:

Lounge: R$ 120,00 unissex

Prime: R$ 80,00 unissex

Pista: R$ 50,00 inteira – R$ 25,00 / meia