Nesta sexta-feira, 25, a partir das 15 horas, acontecem discussões internacionais na 22ª Feira de Negócios de Palmas, Fenepalmas 2017. Na ocasião, com a presença de sete embaixadores, serão discutidos em painéis possibilidades de investimentos em Palmas e no Tocantins.

Durante a programação acontecerá a nomeação da vice-presidência regional da Câmara de Comércio Oficial Internacional Brasil/Panamá, Núcleo Tocantins. A solenidade vai contar com presença do embaixador do Panamá no Brasil, Edwin Emilio Vergara Cardenas; do vice-presidente Regional de Goiás da Câmara de Comércio Brasil Panama, Marcelo Pimenta Félix, entre outros embaixadores e autoridades.

A Câmara deve fortalecer a região, onde está crescendo o agronegócio. A soja que sai do Tocantins vai pela ferrovia norte sul até São Luis – Maranhão. De lá, segue de navio passando pelo canal do Panamá, até a China, destino da soja.

O diretor de Expansão Nacional e Internacional da Acipa, responsável pela Alameda do Comércio Exterior, Giuliano Vitorino, destaca que quando mais conhecimento os investidores tiverem sobre as potencialidades do Tocantins, mais interesse terão em apostar em negócios do Estado.“Esse é o momento de conquistar investidores internacionais que queiram comprar empresas, montar negócios, adquirir co-participações. Precisamos pensar diferente”, conta.

Devem participar da programação que acontece durante a Fenepalmas, agências de fomento, câmaras de comércio, industriais, varejistas, tradings, empresas de logísticas multimodais, profissionais de diversas instituições governamentais regionais, estudantes e pesquisadores.

“Quando estamos estabelecidos apenas em um local ficamos vulneráveis as crises regionais, quando o nosso negócio tem um nível global esses riscos são reduzidos”, enfatiza Giuliano.

O objetivo é que os empreendedores que estejam na feira possam identificar a importância de abrir fronteiras, negociar produtos e serviços e atrair investidores.

Painéis

O primeiro painel, que abordará ações do Governo estadual, tem como tema: “Introdução ao Estado do Tocantins: oportunidades de investimento em infraestrutura, logística e setor produtivo, com apresentação de cases de sucesso”, que será ministrada pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura estadual, Alexandro de Castro Silva, pelo CEO JE Palmas Loteamento SPE/AS, Pedro Villaça, e o diretor do grupo Bertoline, Daniel Luiz Carvalho Bertoline.

Já o segundo painel o tem como tema “Oportunidades e Sinergias de Negócios Brasil x Panamá”, onde ocorrerá a solenidade de nomeação da Vice-Presidência Regional da Câmara de Comércio Oficial Internacional Brasil X Panamá e respectivas Diretorias, do Núcleo do Estado do Tocantins com embaixador do Panamá, Edwin Emilio Vergara Cardenás, e o presidente da Câmara de Comércio Oficial Brasil-Panamá, Dr Luis Rocha.

No terceiro painel, a Prefeitura de Palmas abordará a temática: “Palmas, destino do seu investimento”, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, Kariello Coelho.

Embaixadores presentes no evento

Embaixador do Panamá no Brasil, Edwin Emilio Vergara Cardenas; Embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena del Carmen Martinez; Conselheira-Chefe do Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha no Brasil, Isabel Rata García-Junceda; Primeiro Secretário para Assuntos Agrícolas da Embaixada do Japão no Brasil, Masao Mitsuhiro; Adida Civil da Embaixada da China no Brasil, Ma Jianing e o Conselheiro Comercial da República Eslovaca no Brasil, Pavol Matejka.