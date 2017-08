O governador Marcelo Miranda recebeu na tarde desta última quinta-feira, 24, em seu gabinete no Palácio Araguaia, os 17 vereadores de Araguaína. Eles estavam acompanhados dos deputados Elenil da Penha e Valderez Castelo Branco, para tratar com o governador de demandas do município, em andamento na esfera do governo.

Foram discutidos na reunião a continuação da construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA), que está dependendo apenas de liberação do financiamento no Banco do Brasil; a duplicação da TO-222, trecho que liga Araguaína ao Distrito de Novo Horizonte, prevista no pedido de empréstimo do Governo do Estado na Caixa Econômica Federal; a realização do concurso da Polícia Militar, que deve ter edital publicado nos próximos dias; e a restauração da TO-222, no perímetro urbano da cidade, com processo licitatório em andamento para contratação da empresa para elaboração do projeto.

Marcelo Miranda disse que a reunião foi mais uma oportunidade para discutir com todos os vereadores as demandas do município. “Essa iniciativa dos vereadores foi um ato de muito desprendimento e grandeza, porque oportunizou um debate importante em torno dos interesses do povo de Araguaína. Eu defendo que as coisas só acontecem dessa forma, em um ambiente democrático. Nada mais saudável do que reunir representantes de uma localidade para tratar de demandas que promovam o desenvolvimento coletivo”, avaliou.

O vereador José Ferreira, que intermediou a audiência, considerou a reunião positiva. “O governador foi muito solícito, ouviu todos os vereadores e tivemos a oportunidade de acesso a todas as informações possíveis sobre as nossas demandas”.

Já o vereador Terciliano Gomes, presidente da União dos Vereadores do Tocantins (Uvet), destacou que tudo está encaminhado para que as solicitações dos vereadores sejam consolidadas. “O governador nos recebeu de uma forma muito carinhosa e responsável e isso é muito positivo”. O vereador Geraldo Silva também compartilhou da mesma opinião. “Além de sinalizar positivamente com relação às nossas proposituras”.

A reunião contou também com a participação do secretário de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos, Sérgio Leão; e da secretária de Estado da Comunicação Social, Kênia Borges.