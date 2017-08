Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Cristalândia, devolveu, aos legítimos proprietários, vários aparelhos celulares, os quais haviam sido furtados, nos últimos dias na cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, a devolução dos aparelhos é resultado de investigações realizadas nas últimas semanas, visando combater esse tipo de modalidade criminosa. Os celulares, avaliados em mais de R$ 7 mil, foram encontrados de posse de terceiros, que os haviam adquirido por preços muito abaixo dos praticados no mercado.

Dessa maneira, todos os indivíduos foram conduzidos a DP de Cristalândia, onde foram autuados pela prática do crime de receptação. As investigações continuam com o objetivo de localizar mais aparelhos celulares furtados ou roubados na cidade.