O subsecretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Tocantins, Jorge Mendes, foi eleito e empossado nessa quinta-feira, 24, como diretor da Região Norte do Fórum Nacional de Secretários de Habitação. A eleição aconteceu durante a finalização do 64º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2017 (FNHIS), em São Paulo.

O evento debateu temas como: regularização fundiária, locação social; as Parcerias Público Privadas (PPP), como alavancagem de recursos para produção habitacional; o déficit habitacional qualitativo no Brasil; os indicadores para uma Cidade Sustentável; o processo de certificação de sistemas construtivos inovadores e a aplicação na construção de habitações de interesse social; e os balanços e perspectivas do Programa Minha Casa Minha Vida.

“Recebo com muita humildade a missão de representar o Fórum Nacional de Secretários de Habitação. Isso vai permitir levar o nome do nosso Tocantins à toda Região Norte do Brasil, além de estreitar o relacionamento do Governo do Estado junto ao Ministério das Cidades”, destacou Mendes.