O governador Marcelo Miranda cumpre agenda oficial na próxima segunda-feira, 28, em Araguaína, norte do Tocantins. A agenda terá início às 8 horas, quando ele fará uma vistoria nas obras da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Municipal Eduardo Medrado.

Em seguida, ele participará da inauguração da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera do Hospital Dom Orione, no centro da cidade. Logo após, ele fará a entrega de duas Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres do Campo e da Floresta vítimas de violência doméstica, na sede do Complexo de Delegacias do município.

Marcelo Miranda encerra os compromissos em Araguaína com a vistoria que fará às obras de infraestrutura dos setores Araguaína Sul e Maracanã.

Serão implantados no município dez leitos de UTI Pediátrica, fruto da parceria do Governo do Estado e Prefeitura Municipal. A prefeitura está fazendo a reforma e ampliação da unidade hospitalar e o Estado vai entregar os equipamentos, já adquiridos, bem como cederá o pessoal necessário para o funcionamento da UTI.

A aquisição das unidades móveis para as mulheres foi viabilizada por meio de emenda parlamentar, no valor de R$ 1,2 milhão, da deputada federal Dulce Miranda.

São dois ônibus adaptados que levam atendimentos individuais com defensoras públicas, advogadas, assistentes sociais e psicólogas e também promovem rodas de conversas sobre os direitos das mulheres e oficinas de inclusão produtiva para as mulheres vítimas de violência doméstica.