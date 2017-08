O Diretório Regional do PMDB realizou neste último sábado, 26, em Gurupi, um encontro que contou com a presença do governador Marcelo Miranda, das deputadas federal, Dulce Miranda e Josi Nunes, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, dentre outros membros. Sob a coordenação do presidente estadual do partido, Derval de Paiva e do presidente do diretório Municipal, Eder Fernandes.

Durante o encontro, além de receber novos filiados, o partido também discutiu a atual situação da política brasileira. O evento aconteceu no Câmara Municipal de Gurupi e mais de 300 pessoas estiveram no encontro.

O governador, Marcelo Miranda, relembrou a atuação no PMDB, no desenvolvimento do País, principalmente em Goiás e Tocantins e disse que é um partido de história, trabalho e desenvolvimento. Miranda, rebateu críticas a sua administração e disse que isso ele responde com trabalho nos 139 municípios do Estado. "Precisamos discutir com a sociedade as demandas e mostrar o que realmente estamos fazendo. Quando temos uma sigla forte no peito, precisamos representa-la bem, e fazer um trabalho responsável", afirmou o governador.

Investimentos

Ainda na sua fala, o chefe do Executivo Estadual destacou que as melhorias estão acontecendo gradativamente, muitas questões burocráticas estão sendo resolvidas e as demandas sendo atendidas. "Temos feito muito por esse Estado. Só para Gurupi será investido mais de um milhão para o ginásio da cidade, ao Estádio Resendão e 65 milhões ao o Trevo da Praia, que fica na região de Gurupi. Atualmente temos 72 cidades com obras a todo vapor", destacou o governador.

Sobre as obras do Hospital Geral de Gurupi, o governador garantiu que o serviço vai continuar e que parou por questões burocráticas que já estão sendo resolvidas. Ele falou da entrega de 200 leitos no Hospital Geral de Palmas (HGP), totalizando 400 leitos prontos, afirmou que a saúde é um dos maiores desafios para um gestor. Miranda, finalizou fazendo um incentivo para mais pessoas fazerem parte do mesmo grupo partidário dele, para assim terem novas alianças e debateram com ainda mais transparência as questões governamentais.

Encontro Nacional

Relembrando as lutas e o desenvolvimento do PMDB, o presidente estadual do partido, Derval de Paiva, disse que graças a "velha guarda” peemedebista, por suas coragens e por desbravarem por onde passavam, fazendo história por meio do desenvolvimento é que hoje a sigla é considerada o maior partido do Brasil.

Paiva, disse ainda que esses encontros regionais são uma oportunidade de ouvir demandas, formar novas alianças e juntar os ideias para os encontros nacionais. Ele aproveitou para anunciar que no dia 27 de setembro, acontecerá o encontro nacional do partido em Brasília.

Bancada Federal

Na tribuna, a deputada federal, Josi Nunes (PMDB), falou da importância dos bons relacionamentos que o governo tem e dos investimentos na região sul, graças ao empenho e vontade de Marcelo Miranda. "Em Brasília, juntamente com a primeira dama, dona Dulce Miranda e outros representantes é que estamos nos empenhando para mandar recursos ao nosso Estado. A vontade do gestor estadual é fundamental e isso podemos falar bem do nosso governador Marcelo Miranda.

"Estamos trabalhando para duplicar BR-153, agora vamos passar a uma nova fase, já que teremos uma nova concessão. Temos a revitalização do parque industrial em Gurupi, a aprovação da Secretaria do desenvolvimento econômico para a duplicação da avenida Goiás até o industrial, além de 84 milhões para equipamento para segurança pública, desde montante, dois milhões e meio será para Gurupi, investido no vídeo monitoramento", disse Josi Nunes, destacando que o partido está pacificado e unido.

Quem esteve presente, também tinha curiosidade em saber o futuro político do governo Marcelo. Em seu pronunciamento, o presidente municipal, Eder Fernandes, disse que todo o grupo trabalhará empenhado para a reeleição de Marcelo para o governo do Estado. "Nosso partido tem crescido e por onde a gente passa temos visto obras de Miranda. Nossa missão é continuar trabalhando e para isso vamos deixar gente que faz o melhor para esse estado", destacou, Fernandes.