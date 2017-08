As abelhas são responsáveis por até 90% da polinização de árvores nativas das florestas e têm ainda grande importância biológica e ambiental. Com a proposta de debater sobre a importância da preservação das abelhas, o Grupo de Pesquisa, Biologia, Conservação e Manejos das Abelhas da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Instituto do Desenvolvimento Rural (Ruraltins) e Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), realiza, desde maio, o ciclo de palestras onde são discutidos temas diversificados, como biologia, genética, produtos e legislação.

Nesta segunda-feira, 28, será ministrada a terceira palestra do ciclo pelo Professor Doutor Paulo Tschoeke, com o tema “Agrotóxico X Abelhas”. Será no Campus da UFT em Palmas, auditório do Bloco III, a partir das 19 horas. A palestra é gratuita e aberta ao público em geral. A palestra também será transmitida ao vivo pelo Facebook, endereço eletrônico: https://www.facebook.com/uftbeetech/

Ciclo de palestras

As palestras abordam diversos temas relacionados à biologia das abelhas, incluindo plantas melíferas, sanidade apícola, pragas, genética e preservação, biodiversidade, produtos e legislação. As próximas palestras ocorrem nas seguintes datas: 26 de setembro, 24 de outubro, 28 de novembro e por último, dia 5 de dezembro.

A diretora de Políticas Públicas da Pecuária da Seagro, Érika Jardim, ressalta que o evento visa incentivar a atividade apícola de forma sustentável no Tocantins. “A Secretaria sempre apoiou ações de incentivo à apicultura, portanto a intenção é levar informação ao produtor, profissionalizando e capacitando-o para melhoria da produtividade e, consequentemente gerar renda em suas comunidades”, destacou.