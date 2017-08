A Copese já divulgou o gabarito das provas do concurso da Procuradoria da Prefeitura de Gurupi que ocorreu neste último domingo (27), no Campus II, do Centro Universitário UnirG. O gabarito pode ser conferido no link: http://www.copese.uft.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=268

A execução do concurso é da Comissão Permanente de Seleção da Fundação Universidade Federal do Tocantins (Copese - UFT). Foram oferecidas 11 vagas para nível Superior, sendo 05 para Procurador Municipal, e 06 para Analista Jurídico.

A aplicação das provas aconteceu de forma ordeira, e os candidatos estavam tranquilos e confiantes: “Estou concorrendo ao cargo de Analista Jurídico, estudei e me preparei e acredito que vai dar tudo certo”, afirmou a candidata Gabriela da Silva.

Educação

Os locais de prova do Concurso da Educação já foram divulgados. A prova acontece no dia 3 de setembro. Mais informações: http://www.copese.uft.edu.br/

Saúde e Quadro Geral

A Copese já está concluindo os ajustes do concurso do Quadro Geral e da Saúde que terão inscrições reabertas, para dar oportunidade para outras pessoas participarem. “Ainda nesta semana, queremos dar andamento nestes concursos tão importantes para o nosso Município, os ajustes já estão sendo finalizados” – conclui o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira