Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida da Justiça. A iniciativa, promovida pelo Poder Judiciário em parceria com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Justiça Federal e Tribunal Regional Eleitoral, visa incentivar a busca pela qualidade de vida por meio da prática esportiva.

A prova está marcada para 21 de outubro e, entre as novidades desta segunda edição, estão os percursos de 5 km e 10 km, com largada e chegada no estacionamento do prédio do Tribunal de Justiça.

Qualquer pessoa pode participar. Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de outubro pelo site http://www.centraldacorrida.com.br. O valor da inscrição pela web é de R$ 59 (incluindo taxa de boleto) e os participantes também receberão um kit de participação.

Pontos de Inscrição

Nesta terça-feira (29/8) a equipe organizadora da 2ª Corrida da Justiça estará com stand de inscrições no Fórum de Palmas (8h às 11h) e no prédio do TJ, durante a Semana da Saúde (14h às 18h). O valor da inscrição (R$ 55,00) deve pago no ato.