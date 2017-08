Moradora do Jardim Eldorado, bairro de Gurupi/TO, cidade no Sul do Estado, Beiby Cristian Carvalho Jardim, conseguiu mudar seu nome para Cristiane Carvalho Jardim. A decisão que autoriza a alteração é do juiz Nassib Cleto Mamud, da Comarca de Gurupi.

Conforme a ação, ajuizada no dia 14 de agosto desse ano, e decidida quatro dias depois, a autora alega que desde a infância o nome tem sido motivo de aborrecimento e exposição ao ridículo causando-lhe constrangimentos frequentes nas escolas em que estudou e no meio familiar.

Para o juiz, o nome claramente “é jocoso” e “causa embaraço” à autora e deve ser alterado, mantendo-se os demais dados. Com a decisão, o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Mara Rosa/GO cidade natal da autora deverá ser notificado para expedir a nova certidão de nascimento.

