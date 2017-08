A agenda do governador Marcelo Miranda, nessa quinta-feira, 31, começa a partir das 8h30, com a entrega de dez veículos à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec). O evento ocorrerá na sede da agência, em Palmas. Os veículos serão distribuídos para as delegacias do órgão.

Em seguida, às 10h30, desta vez na Sala de Reuniões do Palácio Araguaia, o governador anunciará a retomada do Programa Direção ao Trabalho, de financiamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para profissionais que comprovem vínculo empregatício e a necessidade de obter o documento para o exercício de sua função.

No período da noite, a partir das 19 horas, Marcelo Miranda vai prestigiar a Aula Inaugural e lançar os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 2017, no Estado. Este evento será no auditório do Palácio Araguaia. Devem ser atendidos pelos cursos mais de 2 mil estudantes em 24 municípios tocantinenses.